Acusações Chocantes: Ex de Nicole Bahls Denuncia Governador do Acre Marcelo Bimbi, ex-marido de Nicole Bahls, fez graves acusações contra o governador do Acre, Gladson Cameli. Em posts nos Stories... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/08/2024 - 13h52 (Atualizado em 21/08/2024 - 13h52 ) ‌



Marceo Bimbi (Foto Reprodução Redes Sociais)

Marcelo Bimbi, ex-marido de Nicole Bahls, fez graves acusações contra o governador do Acre, Gladson Cameli. Em posts nos Stories do Instagram, o modelo alegou ter sido abusado pelo político em Brasília e afirmou que possui provas do ocorrido.

