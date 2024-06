Adriane Galisteu compartilha experiência surpreendente durante podcast Durante sua participação no 'Vênus Podcast', a apresentadora Adriane Galisteu compartilhou uma experiência surpreendente com os internautas...

Alto contraste

A+

A-

Adriane Galisteu (Foto: Reprodução/Vênus Podcast)

Durante sua participação no 'Vênus Podcast', a apresentadora Adriane Galisteu compartilhou uma experiência surpreendente com os internautas: ela quase entrou em uma briga online com uma pessoa famosa bastante famosa na web. A loira revelou que seu marido, Alexandre Iódice, a aconselhou a não alimentar a troca de farpas, ajudando-a a evitar um conflito maior.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Adriane Galisteu conta ter evitado briga com famoso na internet; descubra quem

• Participante de Casamento às Cegas faz desabafo sobre preconceito contra calvos

• Leonardo relembra 26 anos da morte de Leandro e presta homenagem: ‘Eterna saudade’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.