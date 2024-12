Adriane Galisteu previu como seria retratada em obra sobre Senna há mais de 20 anos Família do piloto teria influenciado decisão; apresentadora já previa exclusão há 24 anos. O conteúdo Adriane Galisteu previu como... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/12/2024 - 09h28 (Atualizado em 08/12/2024 - 09h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Adriane Galisteu e Ayrton Senna (Foto Reprodução Redes Sociais)

A série Senna, da Netflix, está provocando discussões entre fãs ao revelar que a família do piloto teria pedido que os roteiristas “boicotassem” a história de Ayrton com sua última namorada, Adriane Galisteu. Curiosamente, a própria apresentadora antecipou esse cenário em 1998, durante uma entrevista concedida à jornalista Marília Gabriela no programa De Frente Com Gabi (SBT), apenas quatro anos após a morte de Senna.

Para saber mais sobre essa intrigante previsão de Adriane Galisteu e as repercussões na série, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Adriane Galisteu mantém carro presenteado por Ayrton Senna como relíquia

BTS: Saiba algumas curiosidades sobre Yeontan, cachorro de V

Saiba como foi o primeiro beijo entre Adriane Galisteu e Ayrton Senna