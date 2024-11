Adriane Galisteu resgata foto com Ayrton Senna e comenta homenagens ao piloto Adriane Galisteu resgata foto com Ayrton Senna e comenta homenagens ao piloto Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/11/2024 - 10h50 (Atualizado em 04/11/2024 - 10h50 ) twitter

Adriane Galisteu e Ayrton Senna

No domingo, dia 3, Adriane Galisteu foi às redes sociais para comentar sobre as tributos feitos ao piloto, que faleceu em 1994. Em seu Instagram, Galisteu publicou uma foto especial ao lado de Senna e, em uma sequência de imagens, exibiu um registro de Senna em um de seus carros icônicos. A última imagem do carrossel trazia uma foto do piloto Lewis Hamilton, que também homenageou Senna.

