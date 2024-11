Alexandre Pires vive luto pela morte do pai e cancela show Alexandre Pires vive luto pela morte do pai e cancela show Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 26/11/2024 - 11h29 (Atualizado em 26/11/2024 - 11h29 ) twitter

Alexandre Pires e família

O cantor Alexandre Pires enfrenta um momento de luto após a morte de seu pai, João Pires do Nascimento, de 72 anos, ocorrida no último sábado (23). Em decorrência da perda, a apresentação do artista, prevista para o domingo (24) na 50ª Grand Expo Bauru, foi cancelada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre este triste momento na vida de Alexandre Pires.

