Amanda Kimberlly rebate críticas sobre decoração do quarto da filha com Neymar Presença de ventilador e nome de Davi Lucca na parede geram polêmica, e modelo esclarece situação O conteúdo Amanda Kimberlly rebate... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 27/02/2025 - 12h46 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amanda Kimberlly, Neymar e Helena (Foto Reprodução Redes Sociais)

Amanda Kimberlly decidiu compartilhar um momento especial com seus seguidores ao revelar detalhes do quarto de Helena, sua filha de 7 meses com Neymar Jr. No entanto, a publicação gerou uma onda de críticas nas redes sociais devido a dois detalhes que chamaram a atenção dos internautas: um ventilador de chão no ambiente e a presença do nome de Davi Lucca, filho mais velho do jogador com Carol Dantas, ainda colado na parede.

Para saber mais sobre a resposta de Amanda e os detalhes da decoração, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Irmã de Neymar gasta valor astronômico no cartão de crédito; saiba quanto

Eliezer tenta convencer Viih Tube a ter mais filhos; saiba resposta da influenciadora

Bruna Biancardi revela mais um desejo de grávida: “vontade do dia da Mel”