Amigo de Ayrton Senna revela dossiê da família contra Adriane Galisteu

O lançamento da série Senna trouxe à tona novas revelações sobre a vida pessoal do tricampeão mundial de Fórmula 1, incluindo tensões entre sua família e sua última namorada, Adriane Galisteu. Em entrevista ao programa Lisa, Leve e Solta, no canal de Lisa Gomes, o jornalista Luiz Andreoli, amigo próximo de Ayrton Senna, compartilhou informações sobre o conturbado relacionamento do piloto com Galisteu e a interferência de seus familiares.

Para saber mais sobre essas revelações impactantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

