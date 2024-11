Ana Hickmann chama atenção de Edu Guedes em público Ana Hickmann dá bronca em Edu Guedes por demora em redes sociais O conteúdo Ana Hickmann dá sermão em Edu Guedes em público: ‘Presta... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 14/10/2024 - 08h48 (Atualizado em 14/10/2024 - 08h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Hickmann e Edu Guedes (Foto: Instagram)

Recentemente, Ana Hickmann, apresentadora de 43 anos, não hesitou em repreender publicamente o noivo. O chef de cozinha Edu Guedes, de 50 anos, fez algumas coisas nas redes sociais que deixaram a apresentadora desconfortável. Durante a noite de domingo (13), Ana utilizou seu perfil para reclamar da demora de Edu em aceitar as publicações conjuntas feitas por ela.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• Carolina Dieckmann esclarece maneira de se comunicar com os seguidores: ‘Não rebato’

• Ana Hickmann dá sermão em Edu Guedes em público: ‘Presta atenção’

• Atriz de ‘Arquivo X’ conta dieta rigorosa feita durante a série



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.