Ana Hickmann comemora emagrecimento após engordar 16 kg Após ganhar 16 kg em meio a um período difícil, apresentadora retoma rotina saudável e comemora avanços no peso e na qualidade de vida... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 15/04/2025 - 11h46 (Atualizado em 15/04/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Hickmann

A manhã desta segunda-feira (14) começou com uma conquista pessoal para Ana Hickmann. Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou com entusiasmo que está cada vez mais próxima de atingir sua meta de peso, após iniciar uma jornada de reeducação alimentar e cuidados com a saúde. “Subi na balança e vi 76,8 kg. Estou muito feliz!”, celebrou.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa inspiradora jornada de transformação!

Leia Mais em Feed TV:

Conheça iate de R$ 3,8 bilhões que Bill Gates está vendendo e nunca usou

Maíra Cardi musa visual para casamento do filho e impressiona; veja antes e depois!

Jojo Todynho rebate críticas e esclarece polêmica sobre o SUS: “Falo por quem não tem voz”