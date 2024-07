Ana Hickmann e Edu Guedes: Romance à luz de velas em Curaçao No último domingo (7), Ana Hickmann e Edu Guedes desfrutaram de um jantar romântico em Curaçao, um popular destino caribenho entre...

‌



A+

A-

Ana Hickmann e Edu Guedes (Foto: Instagram)

No último domingo (7), Ana Hickmann e Edu Guedes desfrutaram de um jantar romântico em Curaçao, um popular destino caribenho entre celebridades. A apresentadora, de 43 anos, compartilhou nas redes sociais que ela e o chef de cozinha, de 50 anos, curtiram uma noite especial a dois na praia do resort onde estão hospedados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Ana Hickmann e Edu Guedes curtem jantar romântico durante férias

• Alice Wegmann desabafa sobre a carreira e relembra experiência assustadora: ‘Duas doses de adrenalina’

• Eduardo Costa explica motivo de paralisia durante show; descubra