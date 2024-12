Ana Hickmann ganha presente de Natal especial de Edu Guedes; saiba o que Presente foi entregue em um haras no interior de São Paulo, emocionando a apresentadora Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 06/12/2024 - 10h30 (Atualizado em 06/12/2024 - 10h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Hickmann e Edu Guedes (Foto Instagram) Feed TV/Feed TV

Ana Hickmann recebeu um presente de Natal antecipado do noivo, Edu Guedes: um cavalo puro-sangue lusitano chamado Ianque. O presente foi revelado durante uma visita a um haras no interior de São Paulo, registrada em vídeo no canal de YouTube da apresentadora.

Não perca a emoção desse momento especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV: