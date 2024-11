Ana Hickmann passa por procedimentos estéticos para rejuvenescer; entenda Ana Hickmann passa por procedimentos estéticos para rejuvenescer; entenda Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 05/11/2024 - 15h30 ) twitter

Ana Hickmann

Nesta terça-feira (5), Ana Hickmann, de 43 anos, dedicou sua manhã aos cuidados pessoais e foi até uma clínica para realizar alguns procedimentos estéticos no rosto e no colo do pescoço. A apresentadora, que planeja se casar com Edu Guedes no ano que vem, optou por tratamentos estéticos que promovem um efeito rejuvenescedor. “Dia de autocuidado com os melhores”, escreveu Ana ao compartilhar um vídeo gravado durante os procedimentos.

