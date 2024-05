Ana Hickmann revela inspiração para lançamento de perfume A nova fase de Ana Hickmann rendeu frutos! A empresária, que assumiu o namoro com Edu Guedes em março, se inspirou em novo momento...

Ana Hickmann compara nova fase com lançamento de perfume: “amor próprio, paixão e sensualidade”

A nova fase de Ana Hickmann rendeu frutos! A empresária, que assumiu o namoro com Edu Guedes em março, se inspirou em novo momento de vida para lançar os novos perfumes. “Escolhi essa fragrância porque ela me desperta o amor próprio, paixão e sensualidade”.

