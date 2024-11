Ana Paula Minerato vai às lágrimas em pronunciamento após falas racistas Ana Paula Minerato vai às lágrimas em pronunciamento após falas racistas Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 26/11/2024 - 15h49 (Atualizado em 26/11/2024 - 15h49 ) twitter

Ana Paula Minerato

Na tarde desta terça-feira (26), Ana Paula Minerato quebrou o silêncio sobre os áudios vazados no dia anterior (25), que continham supostas declarações racistas. A ex-Fazenda publicou um vídeo em seu perfil no Instagram, no qual aparece abalada e aos prantos enquanto se pronunciava sobre a polêmica.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre o pronunciamento de Ana Paula.

