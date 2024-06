Anahí revela detalhes sobre sua relação com Christian Chávez após polêmica de fraude O atrito entre Anahí e os demais integrantes do RBD já não é mais novidade para os fãs. No entanto, apesar de declarar recentemente...

O atrito entre Anahí e os demais integrantes do RBD já não é mais novidade para os fãs. No entanto, apesar de declarar recentemente que quase não mantém mais contato com os ex-colegas de banda, a cantora resolveu abrir o jogo sobre sua relação com Christian Chávez.

