Ananda se manifesta após acusação de racismo contra Ana Paula Minerato; veja o vídeo Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/11/2024 - 10h49 (Atualizado em 29/11/2024 - 10h49 )

Ananda e Ana Paula Minerato

A vocalista do grupo Melanina Carioca, Ananda, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (28) para se posicionar sobre uma acusação de racismo contra Ana Paula Minerato. O caso foi registrado pela artista na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), na Lapa, Rio de Janeiro, na quarta-feira (27). No Instagram, Ananda compartilhou reflexões sobre o episódio e ressaltou a importância do combate ao racismo.

