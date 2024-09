Angélica fala sobre cantada de Anitta e a reação do filho Angélica conta sua reação ao comentário de Anitta sobre Joaquim e reflete sobre o impacto da brincadeira na vida pessoal do filho O... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/09/2024 - 11h51 (Atualizado em 05/09/2024 - 11h51 ) ‌



Angelica (Foto: Youtube)

A apresentadora Angélica finalmente abriu o jogo sobre o que achou da brincadeira feita por Anitta, que elogiou seu filho mais velho, Joaquim, de 19 anos. Durante sua participação no podcast De Frente Com Blogueirinha, Angélica disse que levou a situação com leveza, mas que acabou se preocupando com a possível reação da namorada de Joaquim diante da cantada.

