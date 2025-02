Anitta chega a São Paulo com seus “Ensaios” esgotados em dois dias Rexona patrocina os “Ensaios da Anitta” e garante a proteção e confiança para os foliões se jogarem nesse esquenta na capital paulista... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/02/2025 - 17h06 (Atualizado em 21/02/2025 - 17h06 ) twitter

Ensaios da Anitta (Foto: Divulgação/Rexona)

O Carnaval começa muito antes para Anitta e Rexona, que estão maratonando juntos com os “Ensaios da Anitta”. A ação é um dos maiores eventos de esquenta carnavalesco do país e que chega a São Paulo neste fim de semana. São duas apresentações da patroa na cidade: neste sábado (22) e domingo (23), ambos no Parque Villa Lobos, a partir das 12h. Além da estrela principal da festa, Anitta recebe convidados de peso.

