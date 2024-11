Anitta faz reflexão sobre sucesso na atualidade: ‘Coisa da competição’ Anitta faz reflexão sobre sucesso na atualidade: ‘Coisa da competição’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 19/11/2024 - 09h09 (Atualizado em 19/11/2024 - 09h09 ) twitter

Anitta faz reflexão sobre sucesso na atualidade

Após semanas de trocas de indiretas sobre ‘fama’ nas redes sociais, Anitta (31) e Alok (33) surpreenderam ao revelar que tudo não passava de uma jogada de marketing. Nesta segunda-feira (18), a dupla lançou o clipe de “Looking for Love”, um single de pop eletrônico com influências latinas. A música traz uma crítica provocativa à obsessão por holofotes, amor e aceitação do público, abordando os excessos da busca incessante por validação.

