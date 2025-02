Anitta se emociona com convite para ser madrinha do filho de MC Daniel Cantora recebeu o pedido emocionante durante visita ao casal no Rio de Janeiro O conteúdo Anitta se emociona com convite para ser madrinha... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/02/2025 - 11h47 (Atualizado em 07/02/2025 - 11h47 ) twitter

Anitta (Foto Reprodução Redes Sociais)

Anitta foi pega de surpresa ao receber um convite especial de MC Daniel e Lorena Maia: a cantora será madrinha do primeiro filho do casal. O momento emocionante aconteceu durante uma visita da artista à amiga no Rio de Janeiro.

