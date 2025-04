Aos 5 meses, filha de Anderson Neiff e Eduarda Gutierrez já acumula quase R$ 2 milhões na poupança Com pais famosos e 1.8 MM de seguidores, Maitê Maria já movimenta cifras milionárias e se junta à geração de influenciadores mirins... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 09/04/2025 - 17h51 (Atualizado em 09/04/2025 - 17h51 ) twitter

Anderson Neiff, Eduarda Gutierrez com Maitê Maria (Foto: Divulgação) Feed TV/Feed TV

Com apenas cinco meses de vida, Maitê Maria já carrega um título impressionante: o de uma das influenciadoras mirins mais populares do país. Filha do humorista Anderson Neiff e da influenciadora Eduarda Gutierrez, a pequena acumula quase 2 milhões de seguidores nas redes sociais e, segundo a mãe, esse número também se reflete no saldo de sua conta bancária.

Para saber mais sobre essa história incrível e o futuro promissor de Maitê, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

