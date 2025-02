Apartamento de Luciana Gimenez vai a leilão e lance inicial vai te surpreender; saiba quanto Apresentadora coloca imóvel de luxo à venda. O conteúdo Apartamento de Luciana Gimenez vai a leilão e lance inicial vai te surpreender... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 20/02/2025 - 10h47 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h47 ) twitter

Luciana Gimenez Foto Reprodução Instagram)

O luxuoso triplex de Luciana Gimenez, avaliado em R$ 75 milhões, será leiloado nos Estados Unidos no próximo dia 21 de fevereiro. O imóvel, localizado no Condomínio Cidade Jardim, em São Paulo, será incluído no catálogo da renomada corretora Sotheby’s e terá lance inicial de R$ 23 milhões.

