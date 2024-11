Após ausência em festa, Bruna Biancardi compartilha presente de Rafaella Santos para Mavie Após ausência em festa, Bruna Biancardi compartilha presente de Rafaella Santos para Mavie Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 12/11/2024 - 10h30 (Atualizado em 12/11/2024 - 10h30 ) twitter

Bruna Biancardi e presente de Rafaella Santos para Mavie

Bruna Biancardi, mostrou na noite desta segunda-feira (11), por meio de suas redes sociais, um presente que sua filha, Mavie — fruto do relacionamento com Neymar, de 32 anos — recebeu de Rafaella Santos, irmã do jogador, que tem 28 anos. A postagem veio em resposta a internautas que questionaram a ausência de Rafaella no aniversário de 1 ano da sobrinha.

