Após desentendimento no Carnaval, Tony Salles pede desculpas publicamente à Daniela Mercury

Tony Salles e Daniela Mercury (Foto Reprodução Redes Sociais)

O Carnaval de Salvador foi marcado por um mal-entendido entre Daniela Mercury e Tony Salles, que gerou uma troca de farpas nas redes sociais e nas apresentações. Contudo, o cantor não demorou a se desculpar publicamente à artista enquanto estava no palco, durante sua apresentação no bloco As Muquiranas.

Para saber todos os detalhes desse desentendimento e a reconciliação entre os artistas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

