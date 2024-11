Após nova cirurgia, Preta Gil recebe alta e expõe alívio: ‘Graças a Deus’ Após nova cirurgia, Preta Gil recebe alta e expõe alívio: ‘Graças a Deus’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/11/2024 - 11h30 (Atualizado em 11/11/2024 - 11h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Preta Gil

A cantora Preta Gil, de 50 anos, foi liberada do hospital neste domingo (10) após passar por uma cirurgia para substituir um cateter que havia sido bloqueado por cálculos renais. Em tratamento oncológico, Preta compartilhou a novidade com seus seguidores no Instagram Stories, dizendo: “Em casa, graças a Deus”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV!

Leia Mais em Feed TV:

Sabrina Sato exibe Nicolas Prattes em momento família com música de luto ao fundo

Welder Rodrigues comenta descoberta de doença em estágio avançado e mantém fé: ‘Vai dar tudo certo’

Quarto herdeiro vem ai? Virginia Fonseca revela se existem planos para nova gravidez