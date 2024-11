Após quase engolir mosquito em show, Bruno Mars surge com raquete elétrica e diverte o público Após quase engolir mosquito em show, Bruno Mars surge com raquete elétrica e diverte o público Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/10/2024 - 12h50 (Atualizado em 28/10/2024 - 12h50 ) twitter

Bruno Mars com raquete elétrica

Bruno Mars levou um item inusitado ao palco durante seu segundo show no estádio BRB Mané Garrincha, em Brasília, neste domingo (27): uma raquete para matar insetos. Após quase engolir um mosquito enquanto cantava “Billionaire” na primeira apresentação no local, o cantor resolveu se “preparar” melhor. Com a raquete em mãos, brincou no palco: “Vou manter por perto. Hoje, não, Brasília. Hoje, não”. O momento rapidamente viralizou nas redes sociais.

