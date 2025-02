Apresentadora é espancada em confusão dentro camarote; veja imagens Daniela Carla e sua filha estavam próximas à área das grades no Sambão Povo, onde ocorreu o conflito Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/02/2025 - 15h27 (Atualizado em 25/02/2025 - 15h40 ) twitter

Apresentadora (Foto: Instagram) Feed TV/Feed TV

A apresentadora Daniela Carla, de 49 anos, foi vítima de agressão no camarote Sambão do Povo durante os desfiles das escolas de samba em Vitória, no último sábado (24). O episódio violento envolveu também sua filha, de 26 anos, e ocorreu devido a um desentendimento relacionado à disputa por espaço próximo às grades do evento. A agressora, uma mulher não identificada, atacou Daniela com tapas, empurrões e até puxões de cabelo.

