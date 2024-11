Arthur Aguiar quebra o silêncio sobre a festa da filha Arthur Aguiar se pronuncia após ausência em festa de aniversário da filha Sophia. O conteúdo Arthur Aguiar se manifesta sobre ausência... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/10/2024 - 13h31 (Atualizado em 21/10/2024 - 13h31 ) twitter

Arthur Aguiar e Sophia (Foto Reprodução Redes Sociais)

No domingo, 20, Sophia Cardi, filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi, celebrou seu sexto aniversário com uma festa luxuosa organizada por sua mãe. A coach compartilhou fotos do evento nas redes sociais, destacando a comemoração especial. No entanto, um detalhe chamou a atenção dos internautas: a ausência de Arthur Aguiar na celebração.

‌



