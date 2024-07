Arthur Aguiar se pronuncia sobre fala polêmica da filha Sophia Na manhã desta segunda-feira, 1º, o ator e cantor Arthur Aguiar utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre uma fala polêmica...

Arthur Aguiar e Sophia (Foto: Instagram)

Na manhã desta segunda-feira, 1º, o ator e cantor Arthur Aguiar utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre uma fala polêmica de sua filha mais velha, Sophia Cardi, de 5 anos. Recentemente, um vídeo viralizou mostrando a menina, filha de seu antigo casamento com Maíra Cardi, comentando que o celular do cozinheiro da família era "de pobre".

