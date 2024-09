As adoráveis reações das filhas de Virginia Fonseca ao conhecerem o irmão As herdeiras foram conhecer o pequeno após seu nascimento. O conteúdo Virginia Fonseca revela reação das filhas ao conhecerem o irmão... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 09/09/2024 - 15h31 (Atualizado em 09/09/2024 - 15h31 ) ‌



Virginia Fonseca (Foto Reprodução Instagram)

Algumas horas após o nascimento de José Leonardo, Virginia Fonseca recebeu as filhas, Maria Alice e Maria Flor, na maternidade. Na manhã desta segunda-feira, 09, a duplinha, fruto do relacionamento da empresária com o cantor Zé Felipe, foi conhecer o irmão caçula e reagiu de maneira muito positiva.

‌



