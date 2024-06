As exigências de Cauã Reymond para seus relacionamentos Em clima do dia dos namorados, o famoso e sedutor ator Cauã Reymond, estabeleceu critérios específicos para suas futuras parceiras...

Alto contraste

A+

A-

Descubra qual a lista de exigências para namorar Cauã Reymond

Em clima do dia dos namorados, o famoso e sedutor ator Cauã Reymond, estabeleceu critérios específicos para suas futuras parceiras. Na última terça-feira, 11 de junho, o jornalista Leo Dias revelou no programa Fofocalizando as exigências do artista para um relacionamento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Descubra qual a lista de exigências para namorar Cauã Reymond

• Gracyanne abre o jogo e revela como está lidando com a separação de Belo: ‘Processo de cura’

• Zé Felipe se une a Luísa Sonza em parceria e celebra: ‘Dessa vez vai dar certo’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.