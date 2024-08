Atleta Revela Surpresas do Tinder na Vila Olímpica A remadora Emily Dellemanla compartilhou em seu perfil no TikTok detalhes de sua experiência com o aplicativo Tinder na Vila Olímpica... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/08/2024 - 10h06 (Atualizado em 04/08/2024 - 10h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Saiba qual foi a experiência de atleta usando Tinder na Vila Olímpica (Foto Reprodução TikTok)

A remadora Emily Dellemanla compartilhou em seu perfil no TikTok detalhes de sua experiência com o aplicativo Tinder na Vila Olímpica. A atleta americana publicou um vídeo comentando como “quebrou as expectativas” ao usar o app de relacionamentos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Saiba qual foi a experiência de atleta usando Tinder na Vila Olímpica

• Conheça a nadadora brasileira que removeu 4 tumores antes das Olimpíadas

• SBT emite comunicado oficial sobre estado de saúde de Silvio Santos: ‘Segue no hospital’