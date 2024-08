Atualização sobre Silvio Santos: SBT se pronuncia oficialmente Na tarde deste sábado (3), o SBT emitiu um comunicado oficial a respeito do estado de saúde do dono da emissora, o apresentador Silvio... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 03/08/2024 - 16h26 (Atualizado em 03/08/2024 - 16h26 ) ‌



Na tarde deste sábado (3), o SBT emitiu um comunicado oficial a respeito do estado de saúde do dono da emissora, o apresentador Silvio Santos. Desde sua ida ao hospital, boatos sobre sua vida têm se espalhado pelas redes sociais. Clique no link para ver o comunicado.

• SBT emite comunicado oficial sobre estado de saúde de Silvio Santos: ‘Segue no hospital’

