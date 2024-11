Ayrton Senna chegou a pensar em desistir do automobilismo; saiba o porquê Ayrton Senna chegou a pensar em desistir do automobilismo; saiba o porquê Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/11/2024 - 10h49 (Atualizado em 28/11/2024 - 10h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ayrton Senna

A trajetória de Ayrton Senna, ícone do automobilismo e herói nacional, ganha vida na minissérie documental Senna por Ayrton, da Globoplay. Com narração do próprio piloto, o documentário apresenta uma visão intimista e emocionante da vida de Senna, desde os desafios iniciais até a consagração como um dos maiores ídolos do esporte mundial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre a vida e os desafios enfrentados por Ayrton Senna!

Leia Mais em Feed TV:

Brasileira relata experiência como dublê de Ariana Grande em ‘Wicked’

Bruna Linzmeyer revela qual o seu ‘tipo’ de mulher para se interessar

Luísa Sonza revela novos planos na música em 2025 e mira alto: ‘Carreira internacional’