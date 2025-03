Bárbara Evans relata susto após filho ser picado por escorpião Pequeno Antônio, de 1 ano, foi socorrido rapidamente e passa bem O conteúdo Bárbara Evans relata susto após filho ser picado por escorpião... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 17/03/2025 - 12h07 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bárbara Evans (Foto Reprodução Redes Sociais)

Bárbara Evans passou por um grande susto no último sábado (15), quando seu filho, Antônio, de apenas 1 ano, foi picado por um escorpião enquanto brincava no tapete da sala. A influenciadora contou que o animal ficou grudado na mão do pequeno, mas, felizmente, o veneno não entrou na corrente sanguínea, evitando complicações mais graves.

Para saber mais sobre essa história e como Antônio está se recuperando, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Maraisa e Fernando Mocó reatam noivado mais uma vez

Bruna Biancardi curte dia artístico com amigas após polêmica de nova traição de Neymar

Ingrid Guimarães denuncia constrangimento em voo: “Me senti acuada e com medo”