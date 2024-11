Barriga de Brunna Gonçalves chama atenção e web reage: ‘Bebê musculoso’ Barriga de Brunna Gonçalves chama atenção e web reage: ‘Bebê musculoso’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/11/2024 - 14h50 (Atualizado em 11/11/2024 - 14h50 ) twitter

Barriga de Brunna Gonçalves

Ludmilla e Brunna Gonçalves movimentaram as redes sociais e surpreenderam os fãs ao anunciarem a espera do primeiro filho. A notícia foi revelada de forma emocionante durante o show Numanice, realizado pela cantora no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo. Logo após o anúncio, a novidade tomou conta da web, com os fãs comentando o novo visual de Brunna Gonçalves. Veja detalhes:

