Bella Ramsey, de ‘The Last of Us’, revela que passou meses sem sair de casa por fobia rara Famosa no papel de Ellie, atriz revelou que ficou meses reclusa por medo extremo de vômito e falou sobre autismo no podcast de Louis... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/05/2025 - 15h28 (Atualizado em 08/05/2025 - 15h28 ) twitter

Bella Ramsey (Foto: Instagram) Feed TV

Famosa por interpretar Ellie em The Last of Us, série da plataforma Max, Bella Ramsey revelou recentemente que lidou com um quadro de emetofobia um medo extremo de vomitar ou ver alguém vomitando, que a manteve reclusa por um longo período. O relato foi feito no The Louis Theroux Podcast, divulgado na última terça-feira (6).

Saiba mais sobre a luta de Bella e como ela superou seus desafios consultando a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

