Belo é confirmado na 3ª temporada de Arcanjo Renegado
Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 10/11/2024 - 11h29 (Atualizado em 10/11/2024 - 11h29 )

Belo em Arcanjo Renegado

No dia 14 de novembro, a terceira temporada de Arcanjo Renegado será lançada no Globoplay, com a presença de Belo no elenco. O cantor, que havia interpretado Silvio na série Veronika, retornará ao mesmo papel nesta nova temporada, que ainda contará com um crossover com outras produções de José Junior.

