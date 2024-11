Belo lamenta ausência de Viviane Araújo em documentário: ‘É outra história’ Belo lamenta ausência de Viviane Araújo em documentário: ‘É outra história’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/11/2024 - 09h49 (Atualizado em 28/11/2024 - 09h49 ) twitter

Belo e Matheus Vargas

A partir desta quinta-feira, 28 de novembro, os assinantes do Globoplay podem conferir ‘Belo, Perto Demais da Luz’, um documentário Original da plataforma, produzido em parceria com a AfroReggae Audiovisual. A série, dividida em quatro episódios, revisita a vida e a trajetória artística de Belo, trazendo depoimentos emocionantes, imagens de acervo e grandes sucessos do cantor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre a trajetória de Belo e suas reflexões sobre o documentário.

