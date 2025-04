Ben Affleck solta indireta que pode explicar fim do casamento com Jennifer Lopez Ator revela que pessoas que amamos são as que mais nos tiram do sério. O conteúdo Ben Affleck solta indireta que pode explicar fim... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 23/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 23/04/2025 - 15h27 ) twitter

Jennifer Lopez e Ben Affleck (Foto: Instagram)

Durante uma entrevista recente ao programa Morning Joe, da MSNBC, Ben Affleck pode ter deixado escapar o motivo por trás do fim de seu casamento com Jennifer Lopez. O ator, de 52 anos, participou do talk show para divulgar o filme O Contador 2 (2025), mas uma frase dita por ele chamou mais atenção do que o próprio longa: “As pessoas que você mais ama são as que mais te deixam mais louco”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa história intrigante!

