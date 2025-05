Bia Miranda atualiza estado de saúde da filha prematura e Gato Preto admite erros: “Peço uma nova chance” Enquanto Maysha segue internada na UTI neonatal, influenciadora celebra progresso da bebê e influenciador reconhece falhas em momento... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 06/05/2025 - 12h07 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h07 ) twitter

Bia Miranda (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Bia Miranda emocionou os seguidores nesta segunda-feira (5) ao compartilhar atualizações sobre a saúde da filha recém-nascida, Maysha, que permanece internada na UTI neonatal após nascer prematuramente no dia 23 de abril. A influenciadora, de 21 anos, publicou uma foto nos stories segurando a bebê no colo e celebrou um avanço importante: “A princesa engordou, passou do peso de nascimento, pegou peito pela primeira vez hoje. Espero que ela se acostume com o peito, mas hoje, primeira vez que ela pegou. Só não ficou mais tempo porque tinha acabado de comer”, comemorou.

