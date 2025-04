Bia Miranda desabafa após nascimento prematuro da filha, Maysha: ‘Minha cria é braba!’ Influenciadora, de 21 anos, segue na maternidade e relata emoção com a chegada da filha; bebê nasceu com oito meses e está na UTI neonatal... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 24/04/2025 - 13h47 (Atualizado em 24/04/2025 - 13h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bia Miranda (Foto Reprodução Redes Sociais)

Na manhã desta quinta-feira (24), a influenciadora Bia Miranda, de 21 anos, compartilhou com os seguidores um relato emocionante sobre as primeiras horas após o nascimento prematuro de sua filha, Maysha. A bebê nasceu na quarta-feira (23), surpreendendo a todos ao chegar com oito meses de gestação, já que o parto era esperado apenas entre o fim de maio e o início de junho.

Para saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Filha de Leandro tem experiência sobrenatural com o pai durante gravidez

Antônia Fontenelle revela segredo guardado pelo ator Marcos Paulo

Morre Nabila Furtado, ex-miss ES e influenciadora, aos 35 anos