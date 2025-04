Bia Miranda desabafa sobre drama com a filha prematura: ‘Não quero expor, tem gente que deseja o mal’ Influenciadora enfrenta cobranças nas redes enquanto lida com a internação da pequena Maysha na UTI neonatal O conteúdo Bia Miranda... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/04/2025 - 12h42 (Atualizado em 29/04/2025 - 12h42 ) twitter

Bia Miranda (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

A rotina de Bia Miranda tem sido um verdadeiro turbilhão desde o nascimento prematuro da filha, Maysha, há uma semana. A pequena guerreira chegou ao mundo com apenas oito meses de gestação e, desde então, permanece internada na UTI neonatal de uma maternidade no Rio de Janeiro. E como toda mãe que vive essa experiência delicada, Bia tem tentado equilibrar o cuidado com a filha e a pressão dos seguidores por atualizações.

Para saber mais sobre o desabafo emocionante de Bia e a situação da pequena Maysha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

