Bia Miranda recebe visita de ex-namorado Buarque após Gato Preto negar paternidade Influenciadora deu à luz com 33 semanas enquanto o atual companheiro negava ser pai; ex-namorado mostrou apoio na maternidade.

Bia Miranda e Buarque (Foto: Redes Sociais)

Na noite da última quarta-feira (23), Bia Miranda deu à luz sua segunda filha, Maysha, fruto do relacionamento com o cantor Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto. A bebê nasceu prematura, com apenas 33 semanas, em meio a uma grande polêmica: no mesmo dia, o cantor negou a paternidade da criança nas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!

