Bianca Andrade fala de influência do filho na relação com a internet

Bianca Andrade (Foto Reprodução Redes Sociais)

A influenciadora Bianca Andrade, de 30 anos, está usando seu alcance nas redes sociais para promover um debate sobre o impacto do uso excessivo da internet na saúde mental. A empresária lançou a série de vídeos Vida no Off, que aborda a importância de estabelecer limites no mundo digital. O projeto conta com participações especiais, incluindo o médico Drauzio Varella, e nasceu a partir de uma reflexão pessoal inspirada pelo próprio filho, Cris, de 3 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Fred Bruno.

Para saber mais sobre a reflexão de Bianca e como ela busca um equilíbrio saudável com a tecnologia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

