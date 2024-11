Blogueirinha se pronuncia e esclarece polêmica com Ludmilla Bruno Matos decidiu se pronunciar após Ludmilla revelar algo que a incomodava. O conteúdo Blogueirinha surge fora do personagem e... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 15/10/2024 - 14h11 (Atualizado em 15/10/2024 - 14h11 ) twitter

Blogueirinha e Ludmilla (Foto Reprodução Redes Sociais)

O humorista Bruno Matos, famoso por interpretar a personagem Blogueirinha, se pronunciou publicamente na última segunda-feira, 14, sem a maquiagem característica. Ele pediu desculpas após a repercussão negativa de comentários que fez sobre Ludmilla. A cantora havia expressado sua mágoa, dizendo que ficou desapontada com as declarações de Bruno, o que a levou a recusar um convite para participar de seu programa, o ‘Entrevista com Blogueirinha’.

