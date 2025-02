Bruna Biancardi exibe barriguinha de gravidez e celebra nova fase ao lado de Neymar Bruna Biancardi encantou seus seguidores ao compartilhar um clique especial exibindo sua silhueta de grávida. Usando um biquíni, a... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 14/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h47 ) twitter

Bruna Biancardi (Foto Reprodução Redes Sociais)

Bruna Biancardi encantou seus seguidores ao compartilhar um clique especial exibindo sua silhueta de grávida. Usando um biquíni, a influenciadora posou segurando nos braços sua primogênita, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar. A pequena, que completou recentemente seu primeiro ano de vida, protagonizou um momento divertido com a mãe.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova fase!

