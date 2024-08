Bruna Biancardi fala sobre saudade e desafios na Arábia Saudita Na manhã desta quinta-feira, 29, a influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores uma curiosidade... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/08/2024 - 12h02 (Atualizado em 29/08/2024 - 12h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

images (13)

Na manhã desta quinta-feira, 29, a influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores uma curiosidade sobre sua temporada na Arábia Saudita. Ela viajou para o local com a pequena Mavie para acompanhar Neymar Jr, que está prestes a retornar aos campos com o Al-Hilal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• Bruna Biancardi revela saudade da comida brasileira e dificuldades na Arábia: ‘Trago na mala’

• Médica de Isabel Veloso volta a se pronunciar e esclarece atual estágio do câncer

• Graciele Lacerda revela se irá usar sobrenome de Zezé após casamento