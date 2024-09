Bruna Marquezine encanta fãs com momento especial em família A atriz foi vista ao lado do namorado e da sogra, confirmando que já está integrada à família O conteúdo Bruna Marquezine surge em... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 09/09/2024 - 10h12 (Atualizado em 09/09/2024 - 10h12 ) ‌



Bruna Marquezine e João Guilherme (Foto: Instagram)

Os fãs de Bruna Marquezine foram surpreendidos pelas novas fotos da atriz, compartilhadas no Instagram por Naira Ávila, mãe de João Guilherme. As imagens mostram Marquezine ao lado do namorado e de sua família, demonstrando que o relacionamento entre os dois segue firme e que ela já é bem acolhida no círculo familiar.

