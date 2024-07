Bruna Marquezine se emociona com ensaio de gravidez: Momento de pura emoção A atriz Bruna Marquezine reagiu ao ensaio de gravidez publicado por sua empresária e amiga, Juliana Montesanti, se emocionando muito...

Bruna Marquezine (Foto: Instagram)

A atriz Bruna Marquezine reagiu ao ensaio de gravidez publicado por sua empresária e amiga, Juliana Montesanti, se emocionando muito com o momento. A profissional está a espera do seu primeiro bebê com o marido, Marcelo Borges. Bruna aproveitou o momento para prestar uma homenagem à amiga na noite da última terça-feira (02).

